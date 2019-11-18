شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يزور تدريبات المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين، الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة منتخب باراغواي وديا يوم الثلاثاء، وتواجد برفقته ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم.

واجتمع رئيس الهيئة العامة للرياضة بلاعبي الأخضر قبل بداية المران، وقام بتهنئتهم على الفوز الأخير أمام منتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مؤكدا على أهمية الاستمرارية في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

وعبر عن ثقته بنجوم المنتخب، متمنيا لهم التوفيق في لقاء يوم الثلاثاء أمام بارغواي وفي المرحلة المقبلة.

وقدم ياسر المسحل الشكر والتقدير إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم السعودية من قبله، ومتابعته الدقيقة لكل من شأنه رفعة المنتخبات والأندية.