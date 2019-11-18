شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط ترفض شكوى النصر ضد الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي الشكوى المقدمة من نادي النصر تجاه غريمه الهلال وصادرت رسوم الشكوى في قرار قابل للاستئناف أصدرته يوم الاثنين.

وخاض النصر مباراة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام غريمه الهلال على ملعب جامعة الملك سعود التابع للأخير يوم 27 من الشهر الماضي وانتهت بفوز الأول 2-1.

ونشرت لجنة الانضباط عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أنها رفضت شكوى نادي النصر المرفوعة في الثاني من الشهر الجاري، والتي أشار فيها إلى قيام جماهير الهلال بقذف علب مياه تجاه أحد لاعبيه.

وقالت اللجنة إنها قبلت القرار من الناحية الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً بسبب عدم ثبوت المخالفة، وتمت مصادرة رسوم الشكوى في قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (129) من اللائحة.