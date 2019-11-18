شكرا لقرائتكم رونالدو: أعاني بدنياً وضحيت بنفسي من أجل البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ملعب لوكسمبورغ ووصفه بأنه مثل "حقل البطاطس"، وقال إنه لم يكن في حالة بدنية جيدة في المباريات الأخيرة بعد فوز منتخب بلاده 2-صفر يوم الأحد ليتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وأحرز رونالدو الهدف 99 مع البرتغال قرب نهاية المباراة بعدما سجل ثلاثية في الفوز 6-صفر على ليتوانيا قبل ثلاثة أيام لكنه كان بعيدا عن مستواه في مباراة الأحد ضد لوكسمبورغ باستاد جوسي بارتل الذي تضررت أرضيته جراء هطول الأمطار.

وأبلغ مهاجم يوفنتوس الصحافيين: من الصعب اللعب على ملاعب مثل هذه. كان مثل حقل البطاطس ولا أعلم كيف يمكن لمنتخبات بمثل مستوانا أن تلعب على هذه الملاعب، الأمر لم يكن جيدا لكننا قمنا بعملنا، أتطلع لمشاركتي الخامسة في بطولة أوروبا.

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وانضم اللاعب البالغ عمره (34 عاما) إلى تشكيلة البرتغال رغم التكهنات بشأن حالته البدنية وتصرفاته بعد رد فعله الغاضب عند استبداله خلال فوز يوفنتوس 1-صفر على ميلان الأسبوع الماضي، وبعد تلك المباراة قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس إن رونالدو كان يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة.

وأضاف رونالدو: في آخر ثلاثة أسابيع كنت ألعب وأنا مُقيد. لكن لا يوجد أي جدل مما أثارته وسائل الإعلام، حاولت مساعدة يوفنتوس. لا يحب أي لاعب أن يُستبدل لكني تفهمت ذلك لأنني لم أكن في حالة جيدة.

وأوضح رونالدو أنه لم يكن في حالة جيدة بنسبة "مئة بالمئة" في مباراتي البرتغال أيضا، تابع: ضحيت بنفسي من أجل الفريق. كان يمكن ألا نتأهل (إلى بطولة أوروبا 2020). لحسن الحظ لم أتعرض لإصابات عديدة في مسيرتي لكن هذا يمكن أن يحدث، الألم هو الذي يمنعني من أن ألعب بنسبة مئة بالمئة، لكني أحاول دائما المشاركة. تسببتم في جدل في وقت لم يكن هناك حاجة إلى ذلك. سأعود إلى جاهزيتي البدنية قريبا.

وأنهت البرتغال مشوارها في المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على صربيا التي تعادلت 2-2 مع أوكرانيا، وكان يمكن لرونالدو أن يصبح اللاعب الثاني فقط الذي يصل إلى 100هدف دولي، وقال: الهدف المئة سيأتي. الأرقام القياسية تُصنع لكسرها وسأكسرها.