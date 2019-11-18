ماينتس يستعين بالمدرب السابق لكولن









اسماء السيد - استعان ماينتس الذي يعاني الأمرين في الدوري الألماني لكرة القدم، بأشيم بايَرلورتسر للاشراف عليه وذلك بعد تسعة أيام فقط على إقالته من منصبه كمدرب لكولن.

وكان ابن الـ59 عاما قاد كولن للعودة هذا الموسم الى دوري الدرجة الأولى كمدرب موقت، لكنه أقيل في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بدأها أمام ماينتس بالذات في 25 تشرين الأول/أكتوبر حين كان الأخير بقيادة ساندرو شفارتس الذي أقيل من منصبه قبل أسبوع بعد الخسارة أمام أونيون برلين 2-3 في الدوري المحلي.

ونقل موقع ماينتس عن مديره الرياضي روفن شرويدر قوله أن "أشيم بايَرلورتسر مدرب نموذجي بالنسبة لماينتس"، مضيفا "إنه خبير كروي دقيق ومستنير ولديه موهبة تطوير روح جماعية مميزة في الفريق".

ويقبع ماينتس، الفريق السابق للمدربين الحاليين لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب وباريس سان جرمان الفرنسي توماس توخل، في المركز السادس عشر بعد 11 مرحلة بتسع نقاط فقط مباشرة أمام كولن المتوقع أن يعلن في وقت لاحق عن تعيين مدرب هامبورغ السابق ماركوس غيسدول للاشراف عليه.