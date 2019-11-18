جلسة تحفيزية للاعبى المنتخب الأولمبى لتحقيق حلم الأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع مساء اليوم الإثنين مع لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفُها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
وخلال اللقاء أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتي حصد فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط .
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هى مرحلة جديدة في البطولة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز .
وقال أشرف صبحي إن الجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الاوليمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير مؤكدًا أن الجماهير في انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد لأولمبياد طوكيو 2020 .
وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الاوليمبي اليوم ضمن لقاءاته التي يحرص عليها دائما قبل كل مباراة للمنتخب لتحفيز اللاعبين .
يذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد حصد العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1 .
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