شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعدل عقد كريم العراقى بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على تعديل عقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبى، والذى يخوض حاليا بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة بالقاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تألق اللاعب اللافت للنظر فى مباريات البطولة، وخوفا من انتقال المدافع الدولى لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

جاء قرار مجلس إدارة المصري من أجل تحصين اللاعب من الرحيل، بعد تلقيه العديد من العروض الشفهية خلال الفترة الماضية للاحتراف الخارجى، ولكن النادى البورسعيدى يريد الاستفادة منه ماليا بالشكل المرضي.

ومن المقرر أن يتم تعديل عقد اللاعب إلى الفئة الأولى، نظرا لتميزه مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وشارك كريم العراقي بشكل أساسي مع الفراعنة الصغار في الثلاث مباريات الماضية في مركز الظهير الأيمن، وظهر بمستوى جيد جدا، وصنع الهدف الأول للمنتخب الأولمبى فى المباراة الماضية أمام الكاميرون الذي أحرزه مصطفى محمد.