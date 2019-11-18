شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجربة دودو الجباس مع الثعابين فى مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو بيراميدز جولة ترفيهية فى شوارع وأحياء مدينة مراكش بالمغرب، على هامش معسكر الإعداد المغلق المقام بها حاليًا، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى والمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر دودو الجباس مهاجم بيراميدز، مقطع فيديو عبر "استورى" الإنستجرام الخاص به، خلال تجوله فى شوارع مراكش المشهورة بالراقصين مع الثعابين، ورفض الجباس الاستجابة لأحد مروضيها بالاقتراب منها أو لمسها.

واستغل الفرنسى سبستيان ديسابر فترة توقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى.

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ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق مواجهتين وديتين لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.