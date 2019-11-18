شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى للجماهير المصرية: مستنينكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لكتيبة المنتخب وكتب عليها مستنينكم فى إشارة منه لحضور الجماهير غدًا فى لقاء المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا.

ويلتقى المنتخب الأولمبى مع نظيره جنوب أفريقيا فى الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء فى دور قبل النهائى لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بالقاهرة، والتى يتأهل فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويمر رمضان صبحى بفترة توهج مع المنتخب بعدما استطاع قيادة الفريق للدور قبل النهائى بمساهمته فى بناء الهجمات وإحراز الهدف الثانى فى مرمى غانا فى الجولة الثانية لدور المجموعات فى اللقاء الذى انتهى لصالح المنتخب 3 / 2.