شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 سيناريوهات كارثية تنتظر الفراعنة بعد سقطتى كينيا وجزر القُمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري في مصالحة جماهير الكرة المصرية وكرر السقوط في فخ التعادل أمام جزر القمر بعد تعادل بطعم الهزيمة اكتفى به الفراعنة في اللقاء الأول أمام كينيا.

وبات الفراعنة على حافة السقوط مجددًا في التصفيات الأفريقية بعدما تراجع للمركز الثاني برصيد نقطتين خلف جزر القمر صاحب الصدارة بأربعة نقاط وربما يتحول للمركز الثالث في حال فوز كينيا أو توجو في اللقاء المرتقب بعد قليل.

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