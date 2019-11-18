شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يدفع بـ"مروان حمدى" بدلاً من زيزو.. وتوقف اللعب لشرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بمروان حمدى بدلاً من أحمد زيزو فى الدقيقة 75 من عمر المباراة المُقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون فيما قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة فى الدقيقة 75 لشرب المياه ويستمر التعادل السلبى حتى الآن بين المنتخبين.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة عقب منافسات الجولة الأولى بصدارة جزر القمر لها بـ3 نقاط ثم منتخب مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.