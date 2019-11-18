شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتح ملف "الظهير الأيسر" مجددًا ويقترب من إعادة محمد ناصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، ملف الظهير الأيسر مجددًا وذلك بعد انضمام الصاعد عبد الله عادل لمنتخب الشباب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 21 من شهر نوفمبر الجارى إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل.

وبذلك سيغيب الظهير الصاعد عن إنبى فى مواجهة الزمالك التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى وبهذا لن يكون أمام حلمى طولان المدير الفنى لإنبى سوى توظيف لاعب جديد فى هذا المركز حيث يعانى من أزمة به نتيجة إصابة أحمد عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى بجانب إصابة عبد الرحمن عامر لاعب الوسط الذى تم توظيفه بهذا المركز أيضًا بإصابة فى العضلة الضامة وكان طولان ينوى الاعتماد على الظهير الصاعد ولكن جاء انضمامه لمنتخب الشباب ليقف أمام ذلك.

وبعد تلك الأزمة، فتح "طولان" مجددًا ملف ضم ظهير أيسر فى الانتقالات المقبلة خلال شهر يناير المقبل ودخل مسئولو النادى فى مفاوضات مع محمد ناصف الظهير الأيسر السابق للفريق لإعادته فى ظل صعوبة استقدام عمرو الحلوانى ظهير الفريق السابق من حرس الحدود لحاجة فريقه الحالى إلى جهوده.