فيديو.. "تريزيجيه" يُهدر فرصة تسجيل هدف للمنتخب الوطنى أمام جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب المنتخب الوطنى، فرصة خطيرة لتسجيل هدف لمنتخب مصر أمام جزر القمر، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ومرر حسين الشحات كرة رائعة إلى محمود تريزيجيه، الذى توغل داخل منطقة الجزاء منفردًا بحارس جزر القمر ولكنه سدد الكرة بطريقة غريبة أدت إلى إهدار الفرصة.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة عقب منافسات الجولة الأولى بصدارة جزر القمر لها بـ3 نقاط ثم منتخب مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة ويتذيل المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.