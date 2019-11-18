شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جدية وتركيز وضحك فى تدريبات الأهلى بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الجدية والتركيز على لاعبى الأهلى، خلال مشاركتهم فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني فى المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

كما شهدت التدريبات جانبا ترفيهيا للاعبين، والتقطوا بعض الصور التذكارية، على هامش المران الجماعى، وركز يانكون ميشيل مدرب حراس مرمي الفريق، على الكرات العرضية، وشارك فى المران شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى، واكتفى حمزة حسين الحارس الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين بتنفيذ برنامج تأهيلي.

ويخوض الأهلي تجربة ودية غدًا أمام فريق الاتصالات ضمن استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف التي تشهد الكثير من التحديات محليا وأفريقيا.

فيما واصل أليو ديانج لاعب الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج جلسة علاج طبيعي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش استعدادًا لمواجهتي الجونة في الدورى والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان ديانج قد أجرى أشعة بعد شعوره بإجهاد في العضلة الضامة عقب مشاركته مع منتخب مالي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليًا في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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