شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: المنتخب يمر بظروف صعبة.. وواثق من التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، التعادل السلبى أمام جزر القمر اليوم إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الفراعنة مؤخرًا، نظرًا لكثرة الغيابات والإصابات.

قال البدرى فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، إن منتخب مصر يمر بمرحلة إعادة بناء عقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والخروج من دور الـ16 على أرضنا أمام جنوب أفريقيا.

وتابع أنه على ثقة كبيرة فى أن القادم لمنتخب مصر سيكون أفضل، من خلال استعادة القوة الضاربة مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى غاب بسبب الإصابة وغيره من اللاعبين المصابين أيضًا.

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أضاف أنه يتبقى للمنتخب 4 مباريات رسمية فى التصفيات، وإن شاء الله سيكون منتخب مصر أحد المتأهلين لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأردف: "هناك من يهاجمني دون أدنى وعي منه ويتحدثون كأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات لكن هذا خاطىء، ولم أتحدث عن هذه المبررات من قبل حتى لا أختلق أعذار للاعبين المتواجدين معى.

وأوضح، أن توقف الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أثر بالسلب على أداء المنتخب المصري، بالإضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز، مشددًا على ثقته فى تأهل المنتخب لأمم أفريقيا.