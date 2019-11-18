شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يركز على العرضيات فى المران استعدادًا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الكرات العرضية فى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفنى خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وشارك فى المران شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى.

واكتفى حمزة حسين الحارس الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين بتنفيذ برنامج تأهيلي.

ويخوض الأهلى تجربة ودية غدًا أمام فريق الاتصالات ضمن استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف التى تشهد الكثير من التحديات محليًا وأفريقيًا.

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فيما واصل أليو ديانج لاعب الفريق تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة فى المران الجماعي.

وأدى ديانج جلسة علاج طبيعي، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش استعدادًا لمواجهتى الجونة فى الدورى والنجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان ديانج قد أجرى أشعة بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الضامة عقب مشاركته مع منتخب مالى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.