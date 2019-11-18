تقرير.. 5 أسباب لسحب المنتخب الأولمبي "البساط" من كبار الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دائما ما كان المنتخب الوطني الأول، صاحب الكلمة العليا من حيث متابعة جماهير الكرة، لكن جاء المنتخب الأولمبي ليكسر القاعدة هذه المرة، بسبب ظهوره الرائع في أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

على الجانب الأخر، منتخب مصر الأول يواصل ظهوره الباهت خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا 2021، بعد خروجه المهين من أخر النسخ التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب أفريقيا.

الجماهير المصرية التفت بكل أطيافها وانتمائتها حول منتخب مصر الأولمبي، لتكون الأضواء كلها مسلطة على كتيبة المدرب شوقي غريب، بدلا من أبناء البدري الذين لا زالوا يبحثون عن الطريق الصحيح خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

هناك عدة عوامل جعلت المنتخب الأولمبي يسحب البساط من تحت أقدام المنتخب الأول مصر نرصدها في هذا التقرير:

العلامة الكاملة

المنتخب الأولمبي استطاع تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23، بـ 9 نقاط في مجموعة ضمت كل من مالي وغانا والكاميرون، فالبداية كانت بفوز بهدف دون رد على مالي، بعد ذلك ارتفع المستوى لتحقيق فوز مثير على غانا بثلاثة أهداف لهدفين، وختام دور المجموعات بالفوز على الكاميرون بهدفين لهدف.

على الجانب الأخر، فشل حسام البدري ولاعبيه في تحقيق الفوز خلال مباراتين متتاليتين أمام كل من جزر القمر وكينيا، بالتعادل مرة بالإيجاب وفي مرة أخرى بالسلب.

القتال والروح

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ظهر منتخب مصر الأولمبي خلال دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 في صورة قوية للغاية، على مستوى النتيجة والأداء، لتجمع الجماهير على امتلاك هذا الجيل روح قتالية غابت عن المنتخب الأول، خلال مشاركته في أمم أفريقيا الأخيرة بمصر أو في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

رسائلهم للجماهير والاحتفال معهم

عدة لقطات لكتيبة شوقي غريب بعد إحرازهم الأهداف، زادت من نجوميتهم لدى الجماهير المصرية، على عكس ما كان يحدث خلال أمم أفريقيا للكبار، والنقد الذي وجه للاعبين المنتخب الأول، بسبب تعاملهم مع الجماهير بعد كل هدف يحرز في شباك الخصوم.

الثأر

ربما تكمن أهمية الالتفاف حاليا حول المنتخب الأولمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا بالدور نصف النهائي لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، الهزيمة التي خلفها المنتخب الأول أمام نظيره الجنوب أفريقي في أمم أفريقيا للكبار.

وتسعى كتيبة شوقي غريب لتعويض خروج الكبار أمام جنوب افريقيا، والثأر لهم والفوز والصعود لنهائي البطولة وضمان التواجد في أولمبياد طوكيو.

نجوم على الطريق الصحيح

خلال أيام البطولة ظهر مع منتخب مصر الأولمبي عدد من اللاعبين، جعلت الجماهير المصرية تنتظر مبارياتهم على عكس الأداء الذي يقدمه المنتخب الأول، الذي جعل الغالبية تنفض عن متابعته نظرا للنتائج السلبية التي يقدمها خلال الفترة الماضية.

وظهر المهاجم مصطفى محمد بشكل مميز، جعلت الأضواء تسلط عليه، لينهى مرحلة المجموعات بتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.