الزمالك يقتنص فوزاً ودياً صعبة على حرس الحدود في لقاء الاهداف الخمسة

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق نادي الزمالك فوزاً صعباً على فريق حرس الحدود بنتيجة (3-2) في مباراة ودية استعداداً لاستئناف النشاطين المحلي والإفريقي بعد فترة التوقف الدولي.

الزمالك افتتح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق كريم بامبو، لكن أحمد شرويدة تعادل في الدقيقة 24 للحدود، قبل أن يعود عمر السعيد للتقدم للأبيض في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 87 تعادل مصطفى جمال لحرس الحدود، لكن بعد دقيقة واحدة سجل الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 88.

ولعب الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

المهاجم: عمر السعيد.