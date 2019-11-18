قبل مواجهة الأهلي.. النجم الساحلي يتعاقد رسميا مع جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الإثنين، تولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مهمة تدريب الفريق. ونشر الحساب الرسمي لنادي النجم الساحلي عبر فيسيوك:" تولي جاريدو مهمة الفريق خلفا لفوزي البنزرتي المدير الفني للفريق. Advertisements ويستعد الفريق الساحلي لمواجهة أمام الأهلي في ملعب رادس يوم 29 نوفمبر الجاري، بافتتاحية مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية، وكذلك توج بالبطولة ذاتها مع الرجاء البيضاوي المغرب. وتولى صاحب الـ50 عاما، خلال مسيرته عدة أندية كفياريال، وريال بيتيس الإسبانيين، وكلوب بروج البلجيكي، والاتفاق السعودي، والعين الإماراتي.

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