تدريبات الأهلي.. تأهيل ديانج ومحاضرة فايلر.. وعرضيات الحُراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: واصل النادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر. وشهد المران محاضرة قصيرة من المدير الفني للاعبين وبعدها بدأت التدريبات بحضور كافة اللاعبين باستثناء لاعبي المنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول. وحضر المالي أليو ديانج متوسط ميدان الفريق لمواصلة عملية التأهيل في محاولة لإشراكه في مواجهة الجونة أو النجم الساحلي فقط على أقل تقدير. Advertisements ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الاتصالات الثلاثاء استعداداً لاستئناف الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية وختام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في القاهرة. ديانج خضع لجلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق بملعب التتش، وذلك بعد أن أثبتت الأشعة تعرضه لإجهاد في العضلة الضامة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقام يانكون ميشيل مدرب الحراس بعمل مران قوي للخماسي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى قام خلاله بالتركيز على التقاط الكرات العرضية وإبعادها، وخضع الحارس الناشئ حمزة حسين للتأهيل فقط.

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