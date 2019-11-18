حسام البدري يكشف 4 أسباب لتعادل مصر أمام جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التعادل أمام جزر القمر جاء بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية

وتعادل المنتخب الوطني سلبيا أمام جزر القمر، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، والتي استضافها ملعب مالوزينى بالعاصمة مورونى، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب جزر القمر رصيده لـ4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الثاني بنقطتين.

وقال البدري في المؤتمر الصخفي بعد المباراة،:" واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية تسببت في تلك النتيجة".

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وأضاف: "المنتخب الوطني يعاني من عدة ظروف صعبة أهمها غيابات بعض اللاعبين وإصابة أخرين".

وتابع: "البعض يهاجمني دون أدنى وعي منهم ويتحدثون كأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات لكن هذا خاطئ".

وأكمل: "لم أتحدث في الأمر حتى لا أعطي اللاعبين أسبابًا لتقديم أداء غير جيد".

وأوضح، أن توقف الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أثر بالسلب على أداء المنتخب المصري، إضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز.

وأتم مدرب مننتخب مصر تصريحاته: "إن شاء الله منتخب مصر سيكون أحد المنتحبات المتأهلة لأمم أفريقيا 2021 فى نهاية المشوار".