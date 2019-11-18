حسام البدري: توقف الدوري أثر بالسلب علي منتخب مصر

طالب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر البعض بالتحدث بعقلانية ومساندة المنتخب والجهاز الفني بدلا من الهجوم على الفريق واللاعبين. واوضح البدري أن توقف الدوري لمدة ٤٠ عاما كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي والأكبر ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم محاولات الجهاز للخروج من هذه الأزمة. وأكمل البدري بأنه صمت كثيرا طوال المرحلة الماضية حتى لا بعطي انطباعا سلبيا للاعبي الفريق . وشدد المدير الفني للمنتخب الوطني على أن المنتخب يمر بمرحلة إحلال وتجديد مشيراً الي أن هيكل المنتخب سيتغير وبالطبع ستكون هناك بعض التأثيرات على المستوى والنتائج .

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