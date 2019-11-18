قلق في بتروجت من ضغط المباريات

تسود حالة من القلق بين أفراد الجهاز الفني لبتروجت بقيادة علاء عبد العال المدير الفني الجديد لإقامة 3 مباريات في خمسة أيام خشية توابع ضغط المباريات على الإجهاد البدني والفني للاعبين وهو ما جعل الجهاز يخفف كثيرا من الحمل التدريبى للاعبين. والفني للاعبين وهو ما جعل الجهاز يخفف كثيرا من الحمل التدريبى للاعبين. حيث لعب بتروجت يوم الجمعة الماضي مع الفيوم في الدور التمهيدى لكأس مصر وفاز بثلاثية وتأهل للدور الثاني للبطولة ثم يلعب غدا مع الزرقا بملعب رأس البر في الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني وبعدها بـ48 ساعة وبالتحديد يوم الخميس مع سبورتنج في الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر. الدور التمهيدى لكأس مصر وفاز بثلاثية وتأهل للدور الثاني للبطولة ثم يلعب غدا مع الزرقا بملعب رأس البر في الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني وبعدها بـ48 ساعة وبالتحديد يوم الخميس مع سبورتنج في الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر.

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