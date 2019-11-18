منتخب الريشة يحصد ميداليات بطولة الكاميرون الدولية

أنهى المنتخب الوطنى للريشة الطائرة نتائج جيدة فى منافسات بطولة الكاميرون الدولية، ضمن الاستعدادا للبطولات القارية والدولية المقبلة. حصد المنتخب 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتوج فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية لهادية حسنى وضحى هاني. فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية لهادية حسنى وضحى هاني. وفى منافسات زوجى المختلط حقق الفريق المصرى المكون من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية لأحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني. من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية لأحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني.

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