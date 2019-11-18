أعرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم رضاه عن نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر .
وأكد البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة جزر أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة، .
وهنأ البدري منتخب جزر القمر على مستواه في المباراة التي قدمها امام المنتخب الوطني.
واشار الي ان اصحاب الارض خلقوا عدة محاولات ولكن لا توجد فرص واضحة للتسجيل طوال ٩٠ دقيقة.
واضاف أن المنتخب أمامه ٤ مباريات في التصفيات سيعوض فيها ويحقق الفوزالمتتالي ومنتخب مصر سيكون في كأس أفريقيا بالكاميرون مع نهاية التصفيات.
وعاد المدير الفني ليؤكد أن هناك نقص عددي كبير في صفوف المنتخب لدرجة أنه يستخدم لاعبين لسد العجز والنقص في بعض المراكز ويبدل بعض المراكز للخروج من تلك الأزمة، وسيعمل على تطوير الأداء للوصول لأفضل صورة ممكنة في المرحلة المقبلة لأنه لا يرضى عن الشكل الحالي للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري: المنتخب يعاني من نقص عددي كبير .. والقادم أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.