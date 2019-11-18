وزير الرياضة للاعبي المنتخب الاوليمبي: الجماهير في انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضورعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع مساء اليوم الأثنين 18 نوفمبر مع لاعبي المنتخب الاوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ، وجهازه المعاون ، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب ، قبل مباراة الغد الثلاثاء ، مع نظيره الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة ، والتي تستضيفُها مصر خلال الفترة من ٨

إلى ٢٢ نوفمبر الجاري ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

وخلال اللقاء ، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتي حصد فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هي مرحلة جديدة في البطولة تتطلب بزل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد ، مشيراً إلى ثقته الكاملة

في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز .

وقال أشرف صبحي أن الجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الاوليمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير مؤكداً إلى أن الجماهير في انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد لأولمبياد طوكيو 2020 . وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الاوليمبي اليوم ضمن لقاءاته التي يحرص عليها دائما قبل كل مباراة للمنتخب لتحفيز اللاعبين .

يذكر أن منتخب مصر الاوليمبي قد حصد العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر ، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1 .