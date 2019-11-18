بتروجت جاهز للقاء الزرقا بدوري القسم الثاني غدًا

أدى فريق بتروجت مرانه الأخير اليوم- الاثنين- استعدادا للقاء الزرقا غدا بملعب رأس البر ضمن الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني "مجموعة القاهرة". الخامسة لدوري القسم الثاني "مجموعة القاهرة". وتكتمل صفوف الفريق حيث تخلو قائمة الفريق من أى إصابات أو إيقاف. الفريق من أى إصابات أو إيقاف. كان الفريق البترولي قد تغلب الجمعة الماضي الفيوم بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدى الثاني لبطولة كأس مصر.

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