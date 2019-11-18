فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره حرس الحدود بثلاثة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب نادي الزمالك اليوم.
تقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة ١٦ من عمر الشوط الأول،بينما تعادل أحمد شرويدة للحدود في الدقيقة ٢٤ .. وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة عن طريق تسديدة علي المرمي بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد اوناجم.. بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٨ عن طريق مصطفي جمال.
وسجل حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٨٨ بعد انفراد لفيصل بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.