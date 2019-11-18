الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين وديًا

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره حرس الحدود بثلاثة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب نادي الزمالك اليوم.

تقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة ١٦ من عمر الشوط الأول،

بينما تعادل أحمد شرويدة للحدود في الدقيقة ٢٤ .. وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة عن طريق تسديدة علي المرمي بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد اوناجم.. بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٨ عن طريق مصطفي جمال.

وسجل حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٨٨ بعد انفراد لفيصل بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمي.