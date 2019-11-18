شاهد.. مباراة إسبانيا ورومانيا في تصفيات يورو 2020

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إسبانيا ورومانيا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
تقام المباراة في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الإثنين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وينقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 6بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.
يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بعد أن حسم تأهله رسميًا في الجولة الماضية، حيث يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثالث بـ14 نقطة فقط بعد أن فقد كلالفرص في التأهل للنهائيات.
وكان روبرتو مورينو المدير الفني لاروخا قد أوضح قبل أيام أن الاتحاد الإسباني لم يعرض عليه تمديد تعاقده مع المنتخب رغم قيادته للمنتخب للتأهل بسهولة ليورو 2020.
وحرص عدد من لاعبي إسبانيا على دعم استمرار مورينو في منصب المدير الفني، وقال المهاج الفارو موراتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن لاعبي المنتخب يدهمون استمرار مورينو حتى الموت.
شاهد المباراة
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