خالد بوطيب يشارك في لقاء الزمالك وحرس الحدود

شارك المغربي خالد بوطيب في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره حرس الحدود والتي تقام حاليا بملعب النادي.
وظهر بوطيب مع الفريق بعد فترة غياب بسبب سفره إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات قبل أن يعود للقاهرةويشارك مع الفريق بشكل طبيعي.
وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهي بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم كريم بامبو للزمالك، وتعادل أحمد شرويدة لحرس الحدود.
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