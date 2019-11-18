أهداف مباراة الاتحاد البيضاوي وحسنية أكادير في نهائي كأس العرش المغربي 2019

فَجر نادي الاتحاد البيضاوي مفاجأة من الوزن الثقيل بتتويجه بلقب كأس العرش المغربي 2019 لأول مرة في التاريخ، بعدما هزم عملاق الجنوب “حسنية أكادير” بنتيجة 1/2،في قمة مباريات اليوم 18-11-2019 على الملعب الشرفي بمدينة وجدة شرق المغرب.

الفريق القادم من الحي المحمدي في مدينة الدار البيضاء، تأخر بهدف في الدقائق الأولى حمل توقيع مهاجم الحسنية “ماليك سيسي” في الدقيقة 13 من عمر اللقاء الذي حضره الأمير رشيد شقيق الملك محمد السادس.

لكن دقائق معدودة وتمكن أسامة المليوي من تعديل النتيجة لاتحاد البيضاوي في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 على الملعب الشرفي بوجدة.

واستمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 74 التي شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد البيضاوي، ترجمها صاحب الهدف الأول “أسامة المليوي” بنجاح في شباك الحسنية، ليحافظ بعدها الفريق البيضاوي على تقدمه حتى النهاية ويتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أهداف مباراة الاتحاد البيضاوي وحسنية أكادير اليوم