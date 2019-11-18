شاهد فيديو ملخص مباراة جزر القمر ومصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

واجه منتخب مصر الأول اختبارًا صعبًا أمام نظيره جزر القمر بعد عصر اليوم الاثنين 18-11-2019، حيث كاد يتعرض للخسارة لولا براعة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في التصدي للهجمات الخطيرة التي شنها أصحاب الضيافة، لتكتفي مصر بنقطة يتيمة لترفع رصيدها لنقطتين في المركز الثاني بالمجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأفلت منتخب جزر القمر من التأخر في النتيجة خلال الدقائق الـ 10 الأولى من اللقاء، عندما تصدت العارضة لتسديدة قوية لمحمود كهربا بعدما وصلته تمريرة داخل منطقة الجزاء من محمود تريزيجيه.

وتسيدت جزر القمر اللقاء بعد تلك اللقطة وأهدرت العديد من الفرص السهلة التي أبعدها محمد الشناوي الذي يُعد النجم الأول للمباراة خاصةً بعد انقاذه الرائع في الدقيقة 68 لتسديدة بكاري بعد أن راوغ أحمد حجازي بطريقة جميلة داخل صندوق العمليات.

وقبل هذه الفرصة، أهدر تريزيجيه فرصة هدف تقدم مصر بعد انفراده إثر تمريرة حسين الشحات الرائعة في عمق دفاع جزر القمر، لكنه وضع الكرة باستهتار بوجه القدم لحظة انفراده بالحارس علي حمادة، لتمر جوار القائم الأيسر بقليل!

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ملخص مباراة جزر القمر ضد مصر