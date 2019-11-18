جدول مبارايات اليوم 18-11-2019

تعرف على مباريات اليوم الاثنين 18-11-2019 في جميع أنحاء العالم مع موقع الخليج 365.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا حيث ستلعب إسبانيا مباراة تحصيل حاصل مع رومانيا بعد أن ضمنت الصعود.
وستسافر الدنمارك إلى جمهورية آيرلندا حيث سوف تقام مباراة تحديد المتأهل في مجموعة صعبة بها جبل طارق وجورجيا وسويسرا.
وسيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الآرميني، ويستهدف من هذه المواجهة الفوز للتأهل إلى يورو 2020 دون أي تعادل أو خسارة.
في أفريقيا، تقام عدة مباريات هامة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، لعل أبرزها بين منتخب مصر مع جزر القمر في ملعب الأخير.
وفي المساء تستقبل بوتسوانا بطلة أفريقيا 2019 “الجزائر” في ختام مباريات اليوم.
أما في المغرب سيقام نهائي كأس العرش المغربي اليوم 18-11-2019 بين الاتحاد البيضاوي مع حسنية أكادير.
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