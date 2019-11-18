لقطة اليوم | صور اقتحام الجمهور لملعب مباراة مصر وجزر القمر احتفالاً بالتعادل!

اقتحم جمهور جزر القمر ملعب “سيد محمد الشيخ ” فى العاصمة “دي موروني” تحت أنظار رئيس البلاد “محمد غزالي” احتفالاً بالتعادل التاريخي مع منتخب مصر 0/0 اليوم الاثنين 18-11-2019، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأفلت منتخب جزر القمر من التأخر في النتيجة خلال الدقائق الـ 10 الأولى من اللقاء، عندما تصدت العارضة لتسديدة قوية لمحمود كهربا بعدما وصلته تمريرة داخل منطقة الجزاء من محمود تريزيجيه.

وتسيدت جزر القمر اللقاء بعد تلك اللقطة وأهدروا العديد من الفرص السهلة التي أبعدها حارس مرمى مصر “محمد الشناوي” الذي يُعد النجم الأول للمباراة خاصةً بعد انقاذه الرائع في الدقيقة 68 لتسديدة بكاري الذي راوغ أحمد حجازي بطريقة جميلة داخل صندوق العمليات.

ولم يستطع الجمهور مَنع نفسه من اقتحام أرض الملعب للاحتفال بهذه النتيجة وهذا الأداء، الذي ساعد فريقهم على اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، لحين انتهاء مباراة كينيا وتوجو لحساب نفس الجولة، لتصبح هذه اللقطة هي لقطة اليوم 18-11-2019 بإمتياز!.

تجدر الإشارة إلى أن مصر سقطت في فخ التعادل 1/1 على ملعب برج العرب الأسبوع الماضي أمام منتخب كينيا، لتحتل المركز الثاني في مستهل مشوارها تحت قيادة المدرب الوطني الجديد حسام البدري.