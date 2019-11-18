مصر تواصل إهدار النقاط بعروض باهتة في أمم أفريقيا

فشل المنتخب المصري في تحقيق الفوز الأول له في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 عقب تعادله سلبياً مع مستضيفه منتخب جزر القمر الاثنين في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.



وتألف منتخب جزر القمر بفرض التعادل على ضيفه المنتخب المصري في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.



وكان الفراعنة قد استهلوا التصفيات بشكل مهتز عندما تعادلوا (1-1) على أرضهم في برج العرب أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما وصل منتخب جزر القمر مفاجأة المجموعة إلى النقطة الرابعة بعد أن كان فاز خارج ملعبه على توغو بهدف نظيف في الجولة الأولى.



ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين بعد خوض أول جولتين، ليحتل المركز الثاني خلف منتخب جزر القمر صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط.



وواصل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام البدري عروضه الباهتة وقدم مباراة دون المستوى ولم يقدم ما يستحق عليه الفوز في غياب نجمه الأبرز محمد صلاح، بينما كان منتخب جزر القمر بقيادة مدربه أمير عبده أكثر من ندٍ وهدد مرمى مصر بعدة محاولات لولا تألق الحارس محمد الشناوي.

المصدر: مواقع إلكترونية

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