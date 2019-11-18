رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يحدد بديل راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يحدد بديل راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز خلال الأيام القليلة الماضية بديل قائد الفريق سيرجو راموس لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم باو توريس

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسباني باو توريس مدافع نادي فياريال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في ضم باو توريس

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم باو توريس ليكون بديل الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد الفريق في المستقبل.

كما ذكرت الشبكة أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم باو توريس أيضا بسبب تألقه الواضح في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى انضمامه لمعسكر منتخب إسبانيا الحالي.

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قيمة تعاقد ريال مدريد مع باو توريس

وكشفت الشبكة أن تعاقد نادي ريال مدريد مع باو توريس في الشتاء القادم قد تبلغ حوالي 30 مليون يورو.

مشاركات باو توريس مع نادي فياريال هذا الموسم

وقد شارك باو توريس في 13 مباراة حتى الآن مع نادي فياريال خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإسباني الممتاز وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.