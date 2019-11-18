رياضة | حسام البدري يوجه 8 رسائل لجماهير الكرة المصرية بعد التعادل مع جزر القمر

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، على التعليق على تعادل منتخب مصر أمام نظيره جزر القمر اليوم الأثنين، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثانية لتصفيات الكان.

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر، إن مرحلة بداية مشوار في التصفيات نحو كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، انتهت بنهاية مواجهة جزر القمر ويجب إغلاق الملف والتركيز على ما هو قادم في المرحلة المقبلة.

وأضاف البدري قائلا بأن المنتخب يمر بظروف صعبة تتمثل في تعيين المدير الفني وجهازه المعاون قبل وقت قريب وفترة ضيقة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا، موضحا أن الأمر مثل مشكلة للجهاز الفني في كثير من الأمور وعطل أمورا أخرى للتعرف على اللاعبين وإقامة معسكرات ووديات وتكتمل صفوف الفريق خلالها بجانب الاستقرار على القوام الأساسي.

وأوضح مدرب المنتخب، أنه بسبب التأخر في إعلان وتعيين الجهاز الفني لم يتجمع الفريق إلا معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر ولم يتجمع المنتخب خلال شهر سبتمبر لهذا السبب والأمر مشكلة كبيرة للجهاز الفني في التعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني.

وأكمل البدري، أن توقف الدوري لمدة ٤٠ عاما كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي والأكبر ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم محاولات الجهاز للخروج من هذه الأزمة.

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وأكد المدير الفني أنه صمت كثيرا طوال المرحلة الماضية حتى لا بعطي انطباعا سلبيا للاعبي الفريق مشددا على أن المنتخب يمر بمرحلة إعادة إحلال وتجديد وهيكل المنتخب يتغير وبالطبع ستكون هناك بعض التأثيرات على المستوى والنتائج ويسعى لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي سريعا.

وقال إنه غير راض تماما على نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر ولكنه يؤكد في ذات الوقت أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة، مشيرا إلى أنه يهنئ منتخب جزر القمر على المباراة ومستواه وأنه خلق عدة محاولات ولكن لا توجد فرص واضحة للتسجيل طوال ٩٠ دقيقة والفريق أمامه ٤ مباريات في التصفيات سيعوض فيها ويحقق الفوز المتتالي ومنتخب مصر سيكون في كأس أفريقيا بالكاميرون مع نهاية التصفيات.

وعاد المدير الفني ليؤكد أن هناك نقص عددي كبير في صفوف المنتخب لدرجة أنه يستخدم لاعبين لسد العجز والنقص في بعض المراكز ويبدل بعض المراكز للخروج من تلك الأزمة، وسيعمل على تطوير الأداء للوصول لأفضل صورة ممكنة في المرحلة المقبلة لأنه لا يرضى عن الشكل الحالي للفريق.

وطالب البدري البعض بالتحدث بعقلانية ومساندة المنتخب والجهاز الفني بدلا من الهجوم على الفريق واللاعبين.