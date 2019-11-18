رياضة | الاتحاد يغلق باب صفقة "أمين بخاري" أمام الهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يغلق باب صفقة "أمين بخاري" أمام الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت إدارة نادي الاتحاد، مع حارسه الدولي أمين بخاري على تجديد عقده مع الفريق الأول للكرة بالنادي لمدة 3 سنوات.

واتفقت إدارة العميد على تجديد عقد الحارس الدولي الشاب، أمين بخاري، لمدة 3 سنوات.

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ومن المقرر أن تعلن إدارة الاتحاد عن تجديد عقد اللاعب بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي.

وكان ناديا الهلال والنصر قد أبدا اهتماما ملحوظا بالحارس الدولي، ودخولهم في مفاوضات مع إدارة نادي الاتحاد لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل الهلال والنصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة لكل منهما، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر، برصيد 9 نقاط.