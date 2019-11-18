رياضة | الزمالك يتعادل مع حرس الحدود وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتعادل مع حرس الحدود وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة ١٦ من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أحمد شرويدة لحرس لحدود في الدقيقة ٢٤ .

وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة عن طريق تسديدة علي المرمي بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد اوناجم.. بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٨ عن طريق مصطفي جمال.

واحرز حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٨٨ بعد انفراد لفيصل بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمي.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد غياب طويل عن المبارايات الودية الأخيرة بسبب سفره لفرنسا لخضوعه للعلاج.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري :-