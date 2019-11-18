رياضة | برشلونة يحدد بديل بيكيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد بديل بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي نبوي

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حسبما أكدت تقارير صحفية في إسبانيا.

ويراقب نادي برشلونة المدافع الدولي الصربي ميلكونفيتش لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الاثنين بأن النادي الكتالوني مهتم بالتعاقد مع المدافع الصربي لترميم خط دفاعه في فترة الانتقالات المقبلة.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من برشلونة بأن اللاعب صاحب الـ22 يسعى برشلونة لضمه.

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وأضافت الصحيفة بأن ميلكونفيتش صاحب الـ22 عامًا يجيد اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع حيث يلعب كمدافع وظهير أيمن.

وأشارت الصحيفة بأن اللاعب يلقب بفيديتش ويعتبر جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة هو قدوته في الملاعب وهو مميز للغاية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن هناك أكثر من نادي يراقبه تميهدًا للتعاقد معه مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليجانيس السبت المقبل خارج ملعبه في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.