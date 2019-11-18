رياضة | تعادل المعادي والدخان في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل المعادي والدخان في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الإثنين مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث سقط الدخان في فخ التعادل على يد الصف بهدف لكلا الفريقين، تقدم موكشا لأصحاب الأرض واحرز ماجد أشرف هدف التعادل للصف.

وتعادل المعادي خارج ملعبه امام جينيس بدون اهداف.

وفاز جولدي عصر أمس على العياط بثلاثية نظيفة سجلهما مصطفي السعدني وسعد جمال وسامح عاطف.

وفاز أكتوبر على البدرشين بثلاث اهداف مقابل هدف، وخسر بشتيل خارج ملعبه امام حلوان العام بهدفين مقابل هدف.

وفاز القومي خارج ملعبه امام أبو النمرس بهدف قاتل سجله اللاعب وليد فيصل في الدقيقة 95.

وفاز الاتصالات على الصيد بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمود ابراهيم في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1) الاتصالات 15 نقطة

2) الدخان 13 نقطة

3) جولدي 13 نقطة

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4) حلوان العام 12 نقطة

5) أبو النمرس 10 نقاط

6) القومي 10 نقاط

7) أكتوبر 8 نقاط

8- جينيس 7 نقاط

9) الصف 7 نقاط

10) بشتيل 6 نقاط

11) الصيد 5 نقاط

12) المعادي 5 نقاط

13) البدرشين 3 نقاط

14) العياط نقطتين