رياضة | تصفيات أمم إفريقيا.. حظوظ مصر في التأهل بعد التعادل مع جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم إفريقيا.. حظوظ مصر في التأهل بعد التعادل مع جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مع منتخب جزر القمر بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021.

موقف مصر من التأهل بعد التعادل مع جزر القمر :-

وقدم منتخب مصر مستوى سلبي للغاية في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في المباراة الأولى بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج المنتخب الوطني المصري للفوز في المباراتين القادمتين أمام منتخب توجو من أجل زيادة حظوظه في التاهل لبطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد فوز منتخب جزر القمر في الجولة الأولى على منتخب توجو.

ويأتي ترتيب المجموعة بعد تعادل مصر مع جزر القمر :-

1- جزر القمر 4 نقاط.

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2- مصر نقطتين.

3- كينيا نقطة واحدة.

4- توجو 0 نقاط.

مباراة كينيا ضد توجو بعد تعادل مصر :-

ويستضيف منتخب كينيا نظيره منتخب توجو في السادسة مساء اليوم في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية أيضاً، حيث يمتلك منتخب كينيا في جعبته نقطة واحدة، فيما لا يمتلك المنتخب التوجولي أي رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام جزر القمر.

وسيكون منتخب مصر في مأزق كبير في حال فوز منتخب كينيا حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط وسيفقد منتخب مصر المركز الثاني بتلك المجموعة بعد مرور جولتين فقط.