رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 18 / 11 / 2019.. مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 18 / 11 / 2019.. مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات اليوم الأثنين الموافق 18 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي الودية، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

انطلقت مباريات اليوم بمواجهة البرازيل والمكسيك، في نهائي كأس العالم للناشئين، حيث بدأت المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الثانية"

حيث بدأت الجولة بمواجهتي جزرالقمر ضد مصر، وساو تومي وبرينسيبي ضد غانا، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة

كينيا ضد توجو، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

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بوتسوانا ضد الجزائر، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2، بتعليق حفيظ دراجي.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "الجولة العاشرة"

اسبانيا ضد رومانيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1، بتعليق عصام الشوالي.

إيطاليا ضد أرمينيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4، بتعليق رؤوف خليف.

السويد ضد جزر فاروه، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 6.

مواعيد مباريات اليوم الودية

الأرجنتين ضد أوروجواي، تقام المباراة في تمام التاسعة والربغ مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة والربع بتوقيت تونس، والسابعة والربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 13.