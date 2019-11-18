رياضة | عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي السعودي، لضم محمود علاء نجم الزمالك المصرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جروس يحسم الصفقة:-



وأوضحت التقارير أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي اتفق، مع إدارة القلعة البيضاء على ضم مدافع الأبيض محمود علاء، في صفقة تبادلية مقابل التخلي عن الجزائري يوسف بلايلي.

وكان جروس قد رحل في الموسم الماضي عن تدريب الزمالك، بعد قيادته إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر السعودي المصري.

موقف محمود علاء من عرض الأهلي:-



وأشارت التقارير إلى رغبة محمود علاء في الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال لأهلي جدة، بسبب ما يمر بع الباعب من أزمات داخل الزمالك وعدم حصوله على بعض المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب عدم تنفيذ وعد مسئولي الزمالك له بتعديل قيمة عقدة بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، وفى ظل مغريات العروض مادياً.

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سر قرار الأهلي بالاستغناء عن يوسف البلايلي:-



وتخطط إدارة الأهلي للاستغناء عن البلايلي، للتخلص من مشاكل اللاعب مع جروس، والتي بدأت بعدما رفض مصافحة المدرب السويسري، أثناء استبداله في ديربي جدة أمام الاتحاد، كما قام بركل زجاجة مياه، في تعبير واضح عن غضبه من قرار استبداله، لكن الأمر انتهى باعتذاره للمدرب في النهاية.

ليعبر اللاعب عقب ذلك عن عدم شعوره بالراحة داخل صفوف الراقي، وغضبه بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وواصل البلايلي سلسلة الأزمات بعد تصرفه الغير أخلاقي خلال مواجهة فريقه أمام الجندل، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما قام بالبصق على لاعب الفريق الخصم.

وكان الأهلي قد ضم الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من صفوف الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة.

