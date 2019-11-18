رياضة | تعليق ناري من وائل جمعة بعد تعادل منتخب مصر أمام جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من وائل جمعة بعد تعادل منتخب مصر أمام جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على التعليق على تعادل الفراعنة سلبيا أمام جزر القمر، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة بي ان سبورت:" إن هناك بعض اللاعبين يقدمون أداءً أقل من المطلوب، ويظلمون أنفسهم بما يقدموه مع الفراعنة".

وتابع وائل جمعة:" لابد من عودة الجمهور، الجمهور هو عصب الكرة في مصر، هو من يخلق لاعب دولي يتحمل الضغوط ويُقوّم اللاعبين".

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وأكمل جمعة:" المنتخب الأوليمبي هو الأساس في الوقت الراهن، ويتم الاعتماد على لاعبيه، واستثمار نجاحهم، مع بعض التدعيم من لاعبي المنتخب الأول".

وواصل: "هذه هي جودة اللاعبين المتاحين في مصر، ولا أتخيل أن هؤلاء اللاعبين كانوا أساسيين مع المنتخب الفترة الماضية".

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني مؤقتا بمجموعته، خلف جزر القمر متصدرة المجموعة بـ4 نقاط، فيما يلتقي المنتخب الكيني "نقطة وحيدة"، مع توجو بدون نقاط، في وقت لاحق اليوم ضمن نفس الجولة.