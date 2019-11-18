رياضة | عاجل.. أول تعليق من حسام البدري بعد تعادل مصر مع جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من حسام البدري بعد تعادل مصر مع جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التعادل اليوم مع جزر القمر سلبياً في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: الظروف الصعبة كانت سبباً في تعادل المنتخب اليوم والظهور بشكل سيئ، المنتخب يعاني من عدة أمور أبرزها غيابات بعض اللاعبين وإصابة أخرين.

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واضاف: اتعرض للهجوم بشدة من البعض ولكن من يهاجمني شخص دون وعي يدرك بأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشاكل.

وتابع: توقف الدوري نقطة سلبية آثرت على أداء المنتخب بالإضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز، ولكن هناك اصرار على تصحيح الأمور وحصد الانتصارات في المباريات القادمة وان شاء الله منتخب مصر سيكون أحد المنتحبات المتأهلة لأمم أفريقيا 2021 فى نهاية المشوار".