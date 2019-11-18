رياضة | نتيجة مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا تعادل المنتخب المصري مع نظيره منتخب جزر القمر في الجولة الثانية، من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون وسط خيبة أمل كبيرة للجماهير.

وجاءت نتيجة مباراة اليوم أمام جزر القمر مخيبة لآمال الجماهير المصرية بعد التعادل السابق أمام كينيا في برج العرب بهدف لمثله في الجولة الأولي.

وتنتظر الجماهير المصرية عودة محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، المتوج مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا، كونه أهم العناصر الموجودة في المنتخب، بعد أن منعته الإصابة من التواجد مع الفراعنة في الفترة الحالية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر، بعد نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

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1 جزر القمر: 4 نقاط

2 مصر: نقطتان

3 كينيا: نقطة وحيدة

4 توجو: بدون نقاط

وسيتغير ترتيب المجموعة السابعة بعد لقاء اليوم بين منتخبي كينيا وتوجو المتذيل للمجموعة.