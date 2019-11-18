رياضة | كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر بعد التعادل أمام جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر بعد التعادل أمام جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة منتخب مصر وجزر القمر التى أقيمت اليوم الاثنين على ملعب جزر القمر، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

وأهدر منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، نقطتين جديدتين في مشوار التأهل لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع جزر القمر كالآتي:

جزر القمر 4 نقاط

مصر 2 نقطة

كينيا نقطة

توجو بلا نقاط

وسيستضيف منتخب كينيا اليوم نظيره منتخب توجو فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويرصد الخليج 365 الرياضي كشف حسام البدري المدير الفني مع المنتخب الوطني، عقب التعادل أمام جزر القمر من خلال التقرير الآتي:-

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خاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات.

مصر × بتسوانا

أولى مواجهات حسام البدري المدير الفني مع الفراعنة، كانت ضد منتخب بتسوانا، وديا وفاز بهدف دون رد.

مصر × ليبيريا

كانت مواجهة ليبيريا، هي ثاني مباريات حسام البدري مع الفراعنة والودية الثانية، ويحقق أيضا الفوز بهدف دون رد.

مصر × كينيا

افتتح حسام البدري أولى مبارياته الرسمية أمام منتخب كينيا، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية.

جزر القمر × مصر

لعب حسام البدري ثاني مبارياته الرسمية مع المنتخب الوطني، ضد جزر القمر والتي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.