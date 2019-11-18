شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف نجم النرويج في يناير والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي إلى نادي سالزبورج النمساوي، من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي الواعد إيرلينج هالاند في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن قيمة انتقال هالاند إلى قلعة "أولد ترافورد" قد تكلف الشياطين الحمر مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني، حيث إن اللاعب لديه عقد ساري مع فريقه النمساوي حتى عام 2023 المقبل. ويتصدر هالاند ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوي مع أورسيتش مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

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