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مانشستر يونايتد يستهدف نجم النرويج في يناير 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 18 نوفمبر 2019

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي إلى نادي سالزبورج النمساوي، من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي الواعد إيرلينج هالاند في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن قيمة انتقال هالاند إلى قلعة "أولد ترافورد" قد تكلف الشياطين الحمر مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني، حيث إن اللاعب لديه عقد ساري مع فريقه النمساوي حتى عام 2023 المقبل.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوي مع أورسيتش مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

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