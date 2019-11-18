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كلوب يقترب من جائزة جديدة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يقترب من جائزة جديدة  والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ان الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، يقترب للفوز بجائزة أفضل لحظة تدريبية داخل إنجلترا في عام 2019.

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واضافت الصحيفة ان ترشيح المدرب يأتي بعدما تمكن من قيادة الريدز لتحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب بدوري أبطال أوروبا 2019.

وتعرض ليفربول للهزيمة في ذهاب نصف النهائي، في برشلونة بنتيجة (3-0)، قبل أن ينجح في العبور للدور النهائي عقب الفوز إيابًا في آنفيلد (4-0).

ويقدم الالماني يورجن كلوب مع الريدز موسم استثنائي بعد الفوز علي مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة اهداف مقابل هدف ، ليقربهم اكثر اللي لقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزينة الفريق منذ ٣٠ عام .

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