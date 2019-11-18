الامارات | نادٍ إيطالي يقيل مدربه بعد فوزه 27-0

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ إيطالي يقيل مدربه بعد فوزه 27-0 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي إنفيكتاسورو الإيطالي، إقالة مدرب فريق الشباب، ماسيميليانو ريتشيني، بعد الفوز على مارينا كالتشيو (27-0).
وأصدر رئيس النادي باولو بروجيلي، بياناً، أعلن فيه إقالة المدرب ريتشيني، واعتذر خلاله عما حدث، مشددًا على أن ذلك يعد عدم احترام للخصم، ويتناقض مع قيم الفريق.
وقال رئيس النادي: "لقد صُعقنا وشعرنا بالأسف، عندما سمعنا أن فريق الشباب تغلب على مارينا كالتشيو بنتيجة (27-0).. قيم الفريق تتناقض مع هذا الأمر، علينا احترام الخصم دائمًا وهذا لم يحدث".
وأضاف: "كرئيس للنادي، أعتذر بشدة لنادي مارينا، وأعلن أننا قررنا بالإجماع إقالة المدرب.. على مدربينا واجب تدريب اللاعبين الشباب، لكن قبل كل شيء تثقيفهم أولا".
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